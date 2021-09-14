Краснодар, 14 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 11 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября. Сутками ранее сообщалось о 235 новых заразившихся.

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«В Сочи заболели 59 человек, в Краснодаре — 31, в Красноармейском районе — 21, в Анапе, Кореновском и Мостовском районе — по 13 заразившихся. В Армавире и Славянском районе — 11 новых пациентов, в Курганинском районе — 10», — уточнили в оперативном штабе.

Общее число заразившихся в Краснодарском крае с начала пандемии коронавируса составило 70 325 человек, в том числе — 4 523 детей. На данный момент 50 363 пациента выписано с выздоровлением, 5 695 человек скончались.

В стационарах лечатся 3 131 человек с подтвержденным коронавирусом, 109 из них — в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро находятся на ЭКМО. Дома проходят лечение 1 1136.