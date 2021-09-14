Сеул, 14 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 825 438 человек. Об этом 14 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 14 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 33 979 519 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 66,2%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 18 367 434 человека, препаратом AstraZeneca — 11 094 112 человек, препаратом Janssen — 1 344 263 человека, Moderna — 3 173 710 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 422 119 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 20 485 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1497 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 275 910.

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