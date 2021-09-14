Курск, 14 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Курской области 14 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 54 тыс. 629 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 49 тыс. 705 пациентов, в том числе 161 — за последние сутки.

Скончались 1355 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.