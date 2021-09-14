Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. После резкого подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге в конце прошлой рабочей недели вторые сутки подряд коронавирусная статистика внушает некоторый оптимизм. Однако это не касается цифр смертности.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

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Как сообщили 14 сентября в федеральном оперштабе, за последние сутки в Северной столице зафиксировано 839 новых случаев, это всего на 34 случая больше, чем сутками ранее. Напомним, что еще 11 сентября сообщалось о 1629 новых носителях, выявленных в предыдущий день.

С учетом новых данных, за время пандемии в Петербурге выявлено 593 773 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из числа заболевших выздоровел 565 361 человек, в том числе 702 пациента выписаны за минувшие сутки.

Смертность от ковида, к сожалению, не показывает существенной тенденции к снижению. За последние сутки от COVID-19 в Петербурге скончались 37 человек, всего на два человека меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число умерших от ковида, как основной причины смерти, достигло в регионе 21 093 человек. Летальность болезни составляет 3,55%.