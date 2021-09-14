Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали 498 носителей коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе региона.

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Вирус выявили у 100 пациентов из Екатеринбурга и 398 — из других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе зафиксировали 130 715 случаев заражения коронавирусом.

Для сравнения, 13 сентября в области выявили 511 ковид-пациентов, 12 сентября — 506.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 90 школ Екатеринбурга перешли на дистанционный режим из-за случаев заражения коронавирусом.

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