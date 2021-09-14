Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области идет активная подготовка к выборам депутатов Государственной думы VIII созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, которые состоятся 17−19 сентября. На данный момент в регионе подано более 30,6 тыс. заявок от избирателей на голосование по месту их фактического нахождения. Об этом 14 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области Переносной ящик для голосования в Ленобласти

По словам Лебединского, 13 сентября в регионе завершился прием заявлений от избирателей по месту их нахождения. Таких заявлений было подано 30 633, из них 22 337 — через портал «Госуслуг», через территориальные избирательные комиссии (ТИК) — 2505 заявлений, через участковые избирательные комиссии (УИК) — 4441, через МФЦ — 1350 заявлений.

Как уточнил Лебединский, голосование в этом году будет проходить как в помещениях, так и в специально оборудованных автобусах, в которых смогут проголосовать чуть более 25 тыс. избирателей.

По его словам, избирательной комиссией Ленинградской области обновлен штат технологического оборудования участковых избирательных комиссий региона. На данный момент Леноблизбиркомом закуплено и передано в УИКи почти 600 кабин для тайного голосования, более 1,5 тыс. переносных ящиков для голосования, более 100 стационарных ящиков для голосования, почти 5,5 тыс. настольных защитных экранов, почти 800 сейфов для хранения избирательной документации.