Москва, 14 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 17 837, сообщили 14 сентября в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

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Общее число заражений в стране с начала пандемии, по данным штаба, достигло 7 176 085 случаев. За сутки выздоровели 15 907 заболевших.

Новые случаи заражения обнаружены во всех регионах страны. Лидерами среди субъектов является Москва (1609), Санкт-Петербург (839) и Подмосковье (796).

За сутки от ковида умер 781 житель России. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 194 249 летальных исходов.