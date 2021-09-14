Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Ещё 466 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 сентября. Это на четыре случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (186). 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 14,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 131 049 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 113 726 носителей инфекции.