Воронеж, 14 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Воронежской области выявили 470 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперштаб 14 сентября. Накануне, 13 сентября, сообщалось о 465 новых случаях заражения.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Выздоровевшими после ковида за последние сутки в Воронежской области признаны 313 человек. Скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 125 085 человек, выздоровели 106 007 воронежцев. Не смогли победить инфекцию 5 351 пациент.