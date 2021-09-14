Сухум, 14 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии начала улучшаться. Об этом министр здравоохранения республики Эдуард Бутба сообщил на расширенном заседании, сообщает агентство «Апсныпресс».

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"Ситуация в стационарах улучшилась. Однако пациенты поступают на лечение зачастую в тяжелом состоянии, что влечёт за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал глава минздрава.

Он отметил, что около 90% выявленных случаев заражения коронавирусом в республике вызваны штаммом «Дельта». При данном штамме инкубационный период длится дольше, а лечение сложнее и продолжительней. Министр отметил, что снижение пока рано ослаблять карантинные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии, по данным на 13 сентября, за время пандемии выявили 26 237 случаев заражения коронавирусом, в том числе 126 — в течение последних суток. Выздоровели 21 807 пациентов, скончались 395.