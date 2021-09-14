Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Самую низкую зарплату в Свердловской области дают государственным служащим и сотрудникам некоммерческих организаций, сообщили в пресс-службе компании Headhunter.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Специалисты проанализировали 36 тыс. вакансий, которые были открыты в августе 2020 года. Оказалось, что работникам НКО и госслужащим предлагают в среднем 37,6 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, соискателям по сфере «Наука, образование» готовы платить по 38,9 тыс. рублей в месяц.

Наиболее выгодные предложения относятся к сфере «топ-менеджмент» (59,2 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет завёл дело по факту невыплаты зарплат на Сысертском хлебокомбинате (Свердловская область).