Канберра, 14 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. 14 сентября в Австралии открывается новая возможность для желающих привиться от COVID-19 — скоро получить прививку станет возможным прямо на рабочем месте. Об этом 14 сентября сообщил министр здравоохранения Грег Хант, передает телеканал Nine News.

Вакцинация

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«Мы переходим к дополнительной возможности, речь идет о вакцинации на рабочем месте», — заявил Хант.

Министр здравоохранения страны отметил, что «внедрение вакцин» на предприятиях будет проходить через процесс подачи заявок работодателей на получение вакцин.

«Как мы ожидаем, что первые прививки будут поставлены в ближайшие недели, в первой половине октября», — отметил министр.

Отмечается, что заявки на получение вакцин работодатели могут присылать до декабря 2021 года включительно.