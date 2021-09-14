Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 185 инфицированных коронавирусом жителей, что на четыре человека больше, чем днем ранее. Об этом 14 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, большое количество зараженных выявлено в городах Всеволожск (19), Кудрово (17), Тихвин (15) и Кириши (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 65 705 жителей. Из них 51 055 уже выздоровели, в том числе накануне по выздоровлению были выписаны 88 человек. Скончались от COVID-19 в Ленобласти 2433 жителей, в том числе еще три летальных исхода были зарегистрированы в минувшие сутки, что на два случая больше, чем днем ранее.