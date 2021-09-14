Тбилиси, 14 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Мегис Кардава, который занимал пост главы департамента военной полиции минобороны Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили, будет экстрадирован с Украины в Грузию. Об этом сообщил украинский адвокат Максим Сиченко грузинскому «Общественному телевидению».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он рассказал, что приказ министерства юстиции Украины о выдаче Кардавы грузинским властям был обжалован, но суд признал приказ законным. Суд вынес решение 13 сентября.

«Это политическое решение, что процедура была искусственно ускорена и что ряд украинских правовых норм были проигнорированы», — сказал журналистам юрист.

Стоит отметить, что украинский судья Виталий Писанец, который с 2017 года рассматривал дело Кардавы и ряд других громких дел, был найден мёртвым 11 сентября 2021 года. По этому инциденту ведётся следствие.

Напомним, Кардава выехал из Грузии в 2012 году, когда там сменилась власть. В 2013 он был объявлен в розыск. На родине бывшего чиновника обвиняют в совершении пыток, организации насильственных действий сексуального характера, растрате и других преступлениях.