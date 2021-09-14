Москва, 14 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Осуждает тех, кто покупает сертификаты о якобы сделанной прививке от коронавируса, большинство жителей России (41%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

При этом 32% заявили, что не берутся судить тех, кто купил сертификат о вакцинации от COVID-19. Главный аргумент — «людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем». Не смогли дать оценку поведению граждан 27% опрошенных.

Чаще с осуждением относятся к обладателям поддельных прививочных сертификатов граждане с доходом 80 тыс. руб. (56%), старше 45 лет (51%) и люди, сделавшие прививки от коронавируса (50%). Не осуждают граждане, не делавшие и не планирующие делать прививку (53%).

Опрос проведен 7−9 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM пятая российская вакцина от COVID-19 находится «на подходе», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте подробнее: В России появится пятая вакцина от COVID-19