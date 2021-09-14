Москва, 14 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Решение властей Сальвадора легализовать биткоин может стать дополнительным компрометирующим аргументом против этой криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко.

Биткоин

«Сальвадор — одна из беднейших стан Латинской Америки с одним из самых высоких уровней преступности, — сказал Пушко. — И решение о легализации биткоина в качестве официальной валюты вряд ли принесет ощутимые выгоды как экономике, так и населению».

По словам Пушко, это плохо просчитанная попытка привлечь внимание к стране в надежде на дополнительный поток инвестиций.

«Аналитики отмечают рост рисков для страны, ее экономики и граждан в связи с легализацией биткоина, — сказал Пушко. — Кстати, против этого решения властей выступили представители бизнеса и население Сальвадора, справедливо указывая, что высокая волатильность биткоина обернется серьёзными потерями для бизнеса и граждан, что создаст дополнительный негативный фон для биткоина».

По словам Пушко, решение властей Сальвадора легализовать биткоин не повлияло и не повлияет в будущем на его динамику.

«Это решение скорее может стать дополнительным компрометирующим аргументом для биткоина», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее признание криптовалют официальным средством платежа назвали нецелесообразным.