Симферополь, 14 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Новый город-курорт планируется построить в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил 14 сентября журналистам глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Глава Крыма добавил, что на территории нового города курорта разместятся отели с объёмом номерного фонда более 10 тыс. Он также выразил уверенность в том, что новый населенный пункт не будет испытывать недостатка в обеспечении водой и электроэнергией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов заявил о планах по строительству абсолютно нового города-курорта в Крыму. Город планируется строить за счет средств инвесторов с привлечением бюджетных источников.