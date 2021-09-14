Канберра, 14 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Австралия преодолела еще одну психологическую отметку — в стране было сделано более 23 миллионов прививок, из них 276 000 — за последние 24 часа. Об этом 14 сентября на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

За последние 28 дней в Австралии было введено более 7,4 миллиона доз. 68,5% австралийцев получили первый компонент — более 14,1 миллиона человек.

«Итак, за одну неделю прирост составлял 17 000 [прививок] ежедневно», — заявил министр Хант.

Отмечается, что еще 400 тысяч жителей Австралии должны пройти вакцинацию, чтобы страна достигла первого целевого показателя — 70-процентного охвата иммунизацией.