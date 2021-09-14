Канберра, 14 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Новые данные Австралийского статистического бюро показали, что цены на недвижимость в Австралии продемонстрировали самый сильный рост в течение II квартал за всю историю наблюдений. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

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За три месяца, предшествующие июню 2021 года, цены на жилую недвижимость в Австралии выросли на 6,7%.

Отмечается, что это самый сильный квартальный рост, когда-либо зарегистрированный с тех пор, как Австралийское статистическое бюро начало ведение подобной статистики с сентября 2003 года.

В столице каждого штата был зафиксирован рост стоимости собственности, при этом Канберра (+8,2%), Сидней (+ 8,1%) и Хобарт (+ 6,3%) вошли в тройку лидеров.

Отмечается, что цены на жилье подстегнула низкая процентная ставка.