Брянск, 14 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Брянской области 14 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 62 747 носителей инфекции. Выздоровели 58 434 человека, в том числе 124 — выписаны после лечения за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 1 275 пациентов.