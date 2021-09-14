Москва, 14 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Нефть сохраняет бычий уклон с 10 сентября. 13 сентября нефть марки Brent была остановлена уровнем $74 за баррель. Сегодня, 14 сентября, котировки тестируют этот уровень, расположившись на максимумах начала августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Черное золото продолжает дорожать, несмотря на сильный доллар. Сейчас это объясняется тремя временными факторами.

Во-первых, в Ливии возобновились протесты, вследствие которых крупнейший нефтяной терминал снова пришлось закрыть после недавнего перезапуска.

Во-вторых, восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида по-прежнему протекает довольно медленно.

В-третьих, появились сообщения о надвигающемся на штат Техас урагане Николас, который может повлечь новые сокращения производства.

С другой стороны, бычий потенциал Brent ограничен на фоне сдержанности мировых инвесторов в ожидании заседания ФРС США на следующей неделе, когда Центробанк может просигнализировать о начале сокращения покупок активов.

В ближайшей перспективе котировки могут оказаться под давлением, если сегодняшний инфляционный отчет из США окажется выше прогнозов и подтолкнет доллар к дальнейшему росту, ударив при этом по рисковым активам.

Сейчас для Brent важно ухватиться за уровень $74, который может и не сдаться с первой попытки. Более того, присутствует риск отката от новых максимумов на фиксации прибыли. В таком случае первым делом цены направятся к отметке $73», — считает эксперт.

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