Лондон, , 11:27 — REGNUM До 2,5 тыс. российских граждан, проживающих в Великобритании, примут участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Таковы оценки посольства России, рассказали в дипмиссии журналистам 14 сентября.

Лондон Daniel Chapma

Председатель участковой избирательной комиссии в Лондоне советник-посланник Иван Володин рассказал, что в посольстве ожидают явку около 2 тыс. человек. Еще 200−300 человек, как ожидается, придут голосовать в генеральное консульство в Эдинбурге.

На консульском учёте в Великобритании состоит около 9,5 тыс. российских граждан, но местные власти не исключают, что на самом деле их в несколько раз больше.

Если гражданин России, проживающий за рубежом, на родине зарегистрирован в регионе с проводящимся электронным голосованием, он сможет поучаствовать в выборах в формате онлайн. При личной явке на зарубежный участок нужно будет предъявить российский или заграничный паспорт.

На участках предусмотрены санитарные меры для защиты от коронавируса. Сотрудники избиркомов будут пользоваться онлайн-сервисом, который не позволяет проголосовать дважды: и удалённо, и при личной явке.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут в России с 17 по 19 сентября.

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