Тбилиси, 14 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 37 717 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3221 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 14 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 585 036 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 548 951 победил инфекцию, в том числе 2990 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8287 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 54 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5882 пациента, в оборудованных гостиницах — 1539.

Днём ранее в Грузии после проведения 17 192 тестов выявили 946 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4351 человека, умерли за сутки 48 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии из-за высоких темпов пандемии школы начнут учебный год традиционно 15 сентября, но в дистанционном формате. Режим проведения занятий могут пересмотреть после 4 октября.