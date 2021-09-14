Москва, 14 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. «Зонтичный» механизм предоставления поручительств запустило правительство РФ для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом 14 сентября сообщает официальный сайт правительства России.

Бизнес

Новый финансовый инструмент позволит не менее 35 тыс. субъектам МСП получить поддержку и привлечь свыше 600 млрд рублей к 2024 году. Поручительства будет выдавать Корпорация МСП. На прошедшем заседании совета директоров корпорации проект поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Новый механизм даёт возможность получать заёмные средства предпринимателям, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны. Кроме того, предполагается снижение процентных ставок по привлечённому финансированию.

«При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в «одном окне» банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован», — пояснили в правительстве.

Предполагается, что комиссию за поручительство будет оплачивать банк, а не предприниматель. Для участия в пилотном проекте были отобраны банки «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.

Ожидается, что уже до конца 2021 года небольшие компании смогут привлечь дополнительно более 20 млрд рублей кредитных денежных средств. При этом гарантийная поддержка Корпорации МСП должна составить 8 млрд рублей.