Москва, 14 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Сало нужно употреблять в пищу в сыром виде, но не более 50 грамм. Об этом рассказала украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сало

Она подчеркнула, что полезными свойствами обладает только сырое сало. Есть его лучше отдельно, через четыре часа после приёма пищи. До следующего приёма пищи должно пройти также четыре часа.

«Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру», — пояснила Гончарова.

Максимальная порция сала на один приём — 50 грамм. Его нужно тонко нарезать, добавить зелень, зелёный огурец или листья салата, а также любое нерафинированное растительное масло. Солить такой салат лучше гималайской солью, в которой много минеральных компонентов.

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