Иерусалим, 14 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Сертификаты вакцинации, или так называемые ковид-паспорта, не имеют смысла с точки зрения медицины или эпидемиологии, заявил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц в личном разговоре с министром внутренних дел Айелет Шакед, сообщает телеграм-канал «Свежести».

Ri_Ya Коронавирус в Израиле

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

На канале опубликована видеозапись разговора Горовица и Шакед на одном из мероприятий. Глава минздрава, обращаясь к коллеге, не отключил микрофон. Он отметил, что ковид-паспорта нужны, чтобы сподвигнуть людей на вакцинацию.

«Для паспортов Covid («гринпасс») нет медицинского или эпидемиологического обоснования, они предназначен только для оказания давления на непривитых в целях их вакцинации», — цитирует Горовица канал.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года COVID-паспорта (также «зелёные паспорта») начали действовать в Евросоюзе. В этом документе указывают сведения о прививке от коронавируса, отрицательных результатах ПЦР-тестов и о том, переболел ли человек коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Ковид-паспорт — дискриминация или путь к свободе?