Москва, 14 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Решение властей Сальвадора легализовать биткоин можно рассматривать как интересный эксперимент, который позволит лучше понять достоинства и недостатки криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Marco Verch Биткоин

«Казус Сальвадора представляет собой знаменательную веху в развитии криптовалют, —сказал Ордов. — Эта страна не имеет своей собственной суверенной валюты, а основным средством платежа там является доллар США. Теперь вместе с долларом разрешение на хождение там получил и биткоин. Проводимый эксперимент позволит нам лучше понять достоинства и недостатки криптовалют, используемых не в качестве спекулятивного инструмента, а непосредственно по своему основному назначению как часть цифровой технологии, призванной навсегда изменить систему денежного обращения в мире».

Как заявил Ордов, «верится с трудом», что Сальвадору дадут возможность довести этот эксперимент до логического конца, но сама государственная финансовая система от этого процесса только выиграет.

«Специалисты Банка международных расчетов (BIS) уже бьют в набат, требуя ускориться на пути разработки национальных цифровых валют. В противном случае они предрекают крах банковской системы и привычной нам системы денежного обращения. Ставки в игре за будущее финансов явно повышаются», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Лаосе использование криптовалюты, а также ее добычу и торговлю одобрили в рамках эксперимента.