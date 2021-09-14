Лондон, 14 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. Так, в ходе торгов 14 сентября она превысила отметку в $770 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $772,5 за 1 тыс. куб. м, или €63,205 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе рекорд цена газа в Европе побила 10 сентября, достигнув 710 долларов за тысячу кубометров. 13 сентября она достигла отметки 727 долларов за тысячу кубометров. Затем продолжила рост и поднялась до $760 за 1 тыс. куб. м.