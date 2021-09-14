Москва, 14 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Через три-четыре года с российского рынка могут исчезнуть машины с механической коробкой передач (МКПП). Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта и ведущего программы «Тест-драйв» на «Авторадио» Петра Баканова.

В автомобиле

Баканов предположил, что автовладельцы сами начнут отказываться от машин с механической трансмиссией из-за более сложного управления, а также по причине ужесточения экологических норм.

«Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории», — отметил эксперт.

Он добавил, что полный переход на автоматические коробки передач на первичном и вторичном авторынках произойдет через 10−15 лет. Последним сегментом, где, по его мнению, данные изменения произойдут, станет ниша коммерческих автомобилей.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев выразил мнение, что пересаживаться на машину с механической трансмиссией будет сложно водителю, который сдавал экзамен на права на авто с АКПП. Чтобы увереннее чувствовать себя на машине с «механикой», по мнению эксперта, нужно провести несколько занятий с инструктором на закрытой площадке.

Читайте также: Названы основные ошибки при езде на автомобиле с МКПП