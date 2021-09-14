Воронеж, 14 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Центр диагностики ковидных осложнений открывается в Воронеже 14 сентября, об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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«Отдельная структура, которая реабилитирует воронежцев после коронавируса: максимально и глубоко обследуем тех, кто получит направления из поликлиник. В здании в пяти минутах ходьбы от диагностического центра (Фридриха Энгельса, 80) будут вести прием основные профильные специалисты — пульмонологи, кардиолог, невролог, эндокринолог, психотерапевт и др., запланированы ряд обследований и забор крови на анализы. При необходимости более сложных или редких исследований пациентов направят в основное здание диагностического центра», — написал Гусев.

Власти региона направили на реализацию проекта более 100 млн рублей, в том числе 35 млн вложено в оборудование. По словам Гусева, новая структура будет координировать всю работу по обследованию пациентов с ковидом в регионе. Первых пациентов в центре примут 15 сентября.

В Воронежской области на 13 сентября было зарегистрировано 124 615 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Выздоровели 105 694 человека. Не смогли справиться с инфекцией 5 339 воронежцев.