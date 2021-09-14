Москва, 14 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Проблемы образования и науки все более интересуют российское общество. И это не удивительно, поскольку этот фактор в значительной степени определяет дальнейшее развитие страны и так или иначе сказывается на жизни каждого гражданина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Ровно год назад, 13 сентября 2020 года «Коммерсантъ» опубликовал интервью многолетнего ректора МГУ, академика РАН В. А. Садовничего под говорящим заголовком «Не стоит разменивать науку на деньги». В нем, в частности, сказано:

«Импакт-фактор научного журнала вовсе не однозначно коррелирует с уровнем опубликованных в нем научных работ. Очевидно, что надо вводить экспертную оценку результатов научных исследований. Однако я не призываю отказаться от наукометрии. Мне кажется, что идеальным способом оценки качества фундаментальных научных исследований на сегодня является комбинация наукометрического подхода, то есть количества и качества научных публикаций, и экспертного мнения о данных исследованиях».

С вопросом о том, что изменилось за последнее время, ИА REGNUM обратилось к Л. Ф. Кацису, заместителю председателя экспертного совета ВАК по теологии, заведующему кафедрой теологии иудаизма, библеистики и иудаики РГГУ, заведующего Учебно-научной лабораторией Института филологии и истории РГГУ и начальнику отдела научного мониторинга Института Дальнего Востока РАН О. И. Казакову.

Леонид Фридович, какова позиция ВАК в вопросе доступности публикаций в научных журналах и зависимости от них ученых, особенно молодых?

Здесь все зависит от области науки. Если начинать с теологии, которая только сейчас обретает нужное количество рецензируемых журналов, то ситуация здесь такая: 1) существуют известные органы печати важнейших духовных академий и семинарий, которые просто получают ВАКовский статус; возникают новые журналы типа «Вопросов теологии» (СПбГУ), который уже имеет ВАКовский статус и обретает статус Scopus’овского журнала. Некоторые известные журналы, напротив, идут путем получения Scopus’овского статуса и становятся ВАКовскими автоматически. Но интересно, что мы в России легко признаем зарубежный статус, а вот обратный вариант действует далеко не автоматически. Между тем все эти Scopus’ы и WEB’ы не более чем рейтинги крупнейших журнальных монополий.

Если выйти за пределы теологии, то сначала Модест Колеров стал выпускать заведомо не-Scopus'овский журнал «OSTKRAFT. Историческое обозрение», а теперь мы с ним выпускаем «OSTKRAFT. Литературная коллекция», которые принципиально анти-Scopus'овские!

Ожидаю вопрос: а как же определить статус такого рода изданий? И дам наш ответ: журналы вывешиваются на платформе Academia.edu, где их читают сотни исследователей. Это то, что касается журналов. А отдельные авторы свои отдельные статьи вывешивают, независимо от статуса журнала, на личных страницах. По своему опыту могу сказать, что бессмысленный и беспощадный Хирш у меня вырос в три раза за 3,5 года подобной деятельности в области русской литературы, истории и иудаики.

В известном смысле это аналог т. н. сертификации, когда качество космического корабля определяется его жизнеспособностью в общем для всех космосе без разделения на страны, народы и социальные системы!

Жаль, что не столько ВАК, сколько Министерство науки и высшего образования не ищет альтернативы иностранным системам наукометрии и оценки эффективности нашей собственной гуманитарной продукции, заставляя нас плавать в английских морях и по их правилам, да еще цитируя их переводы русской классики и ссылаясь на их классиков, к которым мы «скромно» добавляем свои «5 копеек».

Насколько научная карьера зависит от симпатий или антипатий редакции, мнения рецензентов?

Это самый главный вопрос в таких областях, где журналов высоких квартилей мало просто потому, что они не нужны англоязычному и американо-центрированному научному сообществу. Никто не будет бессмысленно умножать журналы типа «Slavic Review» или «Russian Literature». Ведь славистика нужна только для провалившейся к моменту перестройки советологии или нынешней кремленологии. Более того, нормальная филология уходит из таких журналов, превращаясь в антропологию. Но это уже просто политэкономия русских романов вкупе с проблемами феминистики, начиная с Адама и Евы.

Ответом является появление в ИМЛИ и ИРЛИ почти десятка новых журналов, хотя Scopus’a там пока очень мало. А вот получат ли такой статус великие и сегодня тома «Литературного наследства» и т. п. — гадать долго не надо.

Это ведь не журналы.

Много лет говорится о необходимости создания отечественной системы научного рейтинга, независимой от Запада. Что изменилось?

Толком ничего. Ведь сердцевинные издания наших индексов стремятся опять же в международные базы и для этого только они и созданы. А вот стоит ввести в наш национальный индекс, например, реальные (а не т. н. коллективные монографии, которые заменили тематические сборники статей), как картина изменится. И наш индекс станет радикально другим.

Каковы последствия коммерциализации научной деятельности? Торговля научными публикациями и степенями, даже изданиями, стала притчей во языцех.

Давайте разделим две проблемы. Первая: меня вообще не волнуют полностью плагиатные диссертации диссер-ферм. Их покупают чиновники, которые в период Д. А. Медведева почему-то все решили остепениться не ниже тогдашнего президента. Но это все равно, что получить диплом повышения квалификации без оного повышения. Отсюда и такая политическая эффективность т. н. Диссернета.

На мой взгляд, для науки куда опаснее абсолютно оригинальная деятельность фанатиков типа кампании Фоменко, либо авторов разного рода паранойяльных идей.

Особый случай, когда работники бывших университетов группы «5−100» прямо по календарю печатают раз в два года статью, не важно о чем, в нужном американском квартиле, а дополняют это публикацией в наших сердцевинных журналах, не очень утруждая себя объемом публикации. Я думаю, здесь себя легко узнают сотрудники «Лучшего в мире филфака» наиболее высокоэкономичной школы.

Мне же приходилось печататься в любых типах изданий и не по-русски. И однажды мой английский коллега немецкого происхождения, но историк итальянского футуризма, через полгода после работы над моей английской статьей о русской (!) фонетической зауми, написал: «Сначала я думал — это проблема языка, потом, что я чего-то не понимаю. А теперь я вижу, что мы занимались ментальным переводом».

С одной стороны, я рад, что все закончилось публикацией, а с другой — я понимаю, что таких героев не так уж много.

Насколько ситуация опасна для российской науки и как Вы видите решение проблемы?

Если вас не волнует карьера в иностранных университетах, то никак. Но если вы хотите получить совместный грант или создать консорциум — тут вы и в ловушке…

Я не буду долго распространяться на эту тему, только скажу: как в Совете Европы или НАТО, созданных для борьбы с СССР, России очень трудно найти свое место, точно так же и здесь: зачем западным университетам и монополистам-издателям уступать нам свои места на т. н. открытом рынке труда, если им нужны свои управляемые идейно, тематически, методологически и, простите, политически, кадры, а не продвижение нашей науки.

Поэтому я здесь вижу только один путь: создание своих журналов и издательств на английском языке, куда, если речь идет о российско-ориентированной гуманитарии, уже ждем их мы, а не они нас.

Если же вернуться к теологии, с которой я начал, то как можно представить сегодня зеленую улицу нашим православным журналам в условиях очередного Киево-Фанарского конфликта?

Думаю, выводы очевидны: часть журналов, и не самая большая, должна стремиться в Scopus, а очень многие не должны этого делать вообще.

Понятно, что египтология, ассириология, лингвистика компаративная и математическая там нужны, а вот русская диалектология, равно как и любая другая, далеко не всегда. Это же касается и философии, далеко не всегда переводимой, и многого другого. Не говорим уже о том, что структура похожих дисциплин очень меняется при переходе границ, например, Польши или Украины. Там в ряде случаев и для самой России места не остается. Понятно, что система пяти-шести индексов позволяет прекрасно управлять тематическим и идейным наполнением соответствующих дисциплин, поддерживать грантами нужные повороты темы либо куда более радикальные повороты в науке.

Это уже вопрос собственного достоинства. И без собственной системы поддержки науки, ориентированной на российские нужды и точку зрения российских ученых, здесь не обойтись.

Ситуацию для ИА REGNUM комментирует начальник отдела научного мониторинга Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков:

Практическое воплощение идей «открытой науки» (Open Science) имеет всё бóльшее значение для развития отечественной науки и научных журналов. Открытые для широких слоёв населения публикации отечественных учёных, включающие, в частности, популяризацию науки и научной деятельности, имеют важное социальное значение. А открытые научные статьи и монографии позволяют учёным разных стран оперативно знакомиться с работами коллег по всему миру, что способствует активизации научной деятельности и повышению уровня цитируемости авторов.

В контексте парадигмы «открытой науки» Институт Дальнего Востока РАН, который занимается изучением Китая, а также стран Восточной и Юго-Восточной Азии, прошёл свой путь от открытия на сайте организации электронной библиотеки ИДВ РАН до создания журналов открытого доступа (Open Access) в пространстве Интернета.

В марте 2014 г. директор ИДВ РАН, академик М. Л. Титаренко поддержал инициативу создания электронной библиотеки научных изданий ИДВ РАН с целью информирования государственных организаций, учёных и широкой общественности о научной и публицистической деятельности ИДВ РАН. В этой библиотеке размещаются издания разных лет в pdf-формате для свободного скачивания. Сразу после открытия этого ресурса был зафиксирован большой интерес читателей к нему.

В ИДВ РАН стали выходить в открытом доступе новые электронные ежеквартальные издания: в 2016 г. появился первый журнал — «Японские исследования» (гл. редактор — Д. В. Стрельцов), в 2018 г. — журнал «Вьетнамские исследования» (гл. редактор — В. М. Мазырин), а в 2019 г. — журнал «Восточная Азия: факты и аналитика» (гл. редактор — Т. Е. Горчакова). В настоящее время журналы «Японские исследования» и «Вьетнамские исследования» включены в базу Emerging Sources Citation Index (ESCI), являющуюся частью Web of Science Core Collection. Важно то, что в самой титулованной международной системе научного цитирования Web of Science стали появляться русскоязычные журналы, фактически представляющие и пропагандирующие отечественную науку на международной арене.

Помимо трёх новых журналов в ИДВ РАН с ориентацией на концепцию «открытой науки» продолжают издаваться и более ранние печатные издания. Это главный журнал Института — «Проблемы Дальнего Востока» (гл. редактор — А. В. Виноградов), который предлагает в открытом доступе электронную версию своих номеров, ежегодный журнал «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» (составитель — Е. И. Сафронова), а также «Человек и культура Востока. Исследования и переводы» (составитель — В. Б. Виногродская).

Помимо собственных веб-сайтов журналов с целью более широкого распространения публикаций учёных издания Института размещаются в открытом доступе в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и в Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка». Журналы, входящие в Web of Science Core Collection, размещаются в базе ESCI бесплатно для подписчиков.

К сожалению, открытый доступ противоречит сугубо коммерческим взглядам на науку. Коммерсанты от науки хотят «делать бизнес» на всём, что издаётся, а для этого открытый доступ нужно либо запретить, либо применять его через пять и более лет после выхода книги или номера журнала. Подобная «коммерция» противоречит интересам учёных, которые, с одной стороны, хотят познакомить коллег со своими работами сразу после их выхода, а с другой — иметь возможность оперативно получать такую же услугу от других авторов. Сугубо коммерческий подход, таким образом, тормозит развитие российской науки, блокирует оперативный обмен информацией между учёными в России и за рубежом, противоречит интересам России, фактически превращает «храм науки» в «торговую палатку». Яркими примерами подобной коммерциализации стало появление в стране «хищнических журналов», в которых нет рецензирования, но зато есть сбор денег с авторов и, вероятно, коррупционные схемы при размещении таких изданий в представительных базах данных.

Очевидно, что роль качественных научных журналов, обеспечивающих рецензирование статей специалистами, в научной деятельности будет только расти. Институт Дальнего Востока РАН, следуя принципам «открытой науки», будет предпринимать все усилия для того, чтобы не только сохранить достижения прошлых лет, но и расширять присутствие отечественных учёных на мировой арене путём продвижения своих изданий в ведущие российские и международные научные библиотеки.

Открытость науки и её достижений, недопущение «окукливания» научной сферы деятельности и её коммерциализации являются лучшим залогом востребованности российской науки и эффективной обратной связи с обществом, государством и бизнесом.