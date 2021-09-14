Москва, 14 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Некоторые государства всячески мешают восстановлению политических процессов в Сирии. Об этом сирийский президент Башар Асад заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Башар Асад

По словам Асада, политические процессы, которые проводили власти Сирии, остановились примерно три года назад по определённым причинам.

«Есть опредёленные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов», — пояснил сирийский лидер.

Он добавил, что на Сирию наложены «античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные» санкции, но даже в такой обстановке в стране налаживается политический диалог и другие процессы. Армии России и Сирии внесли огромный вклад в дело защиты всего мира от международного терроризма, сказал Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Асада состоялась 13 сентября в Москве. Российский лидер заявил, что иностранные военные формирования, незаконно присутствующие на территории Сирии, являются главным препятствием для консолидации страны.

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