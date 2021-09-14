Канберра, 14 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За последние 24 часа в австралийском штате Виктория выявили 445 новых случаев заражения коронавирусом и еще две смерти от COVID-19. Ожидается, что 15 сентября штат преодолеет отметку в один миллион привитых от COVID-19. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

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Отмечается, что из сегодняшних новых 445 случаев заражения SARS-CoV-2 только 129 связаны с известными цепочками заражения. За последние 24 часа в Виктории было поставлено 36 615 прививок и проведено 42 694 теста.

В министерстве здравоохранения Виктории отметили, что 74% новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в северных пригородах столице штата Мельбурне.

В ведомстве также отметили, что чиновники разрабатывают план послабления антикоронавирусных ограничений для вакцинированных жителей по аналогии с Новым Южным Уэльсом.