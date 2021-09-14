Джакарта, 14 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии обнаружили в Румынии.

Количество граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, составило 5895 человек.

Кроме того, коронавирусом за рубежом переболели 4980 граждан Индонезии, 242 человека умерли, и 673 человека находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии запретили посещать торговые центры детям младше 12 лет.