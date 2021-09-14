Москва, 14 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Российский рубль — одна из двадцати самых популярных мировых валют, его доля в международных расчетах составляет 0,18%. Таковы данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В топ-20 популярных валют рубль вошёл впервые за последние пять лет по итогам июля. В декабре 2016 года он находился также на 20-м месте, на его долю пришлось 0,26% расчётов.

Первое место по итогам июля 2021 года — у доллара США (39,38%), второе — у европейской валюты (38,43%), третье — у британского фунта стерлингов (5,99%). Японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%) заняли четвёртую и пятую строчки рейтинга.

Рубль попал в топ-20 благодаря тому, что Россия активно продвигала его в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин РИА Новости.

Кроме того, многие страны отказываются от доллара, и его доля в международных платежах сокращается. Доля рубля при этом небольшая, и даже незначительное изменение «веса» топовых валют существенно сказывается на его позиции.

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