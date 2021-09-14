Канберра, 14 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в Большом Сиднее снизилось за последние сутки после того, как в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировали 1 127 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Однако представители министерства здравоохранения штата предупреждают, что говорить о долгосрочном улучшении эпидемиологической ситуации «слишком рано». Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Выступая перед журналистами, директор одного из департаментом министерства здравоохранения штата Джереми Маканалти объявил, что за ночь еще два человека скончались от COVID-19: женщина в возрасте 80 лет и мужчина в возрасте 50 лет. Он также отметил, что сокращение числа заболевших обнадеживает, но предупредил граждан, чтобы те не слишком воодушевлялись тенденцией к снижению новых случаев заражения SARS-CoV-2.

«Слишком рано говорить о том, сглаживается ли кривая, но мы видим — и нас это радует — что число случаев заболевания не растет так быстро, как раньше», — отметил Маканалти.

По данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, 78,8% населения получили первый компонент вакцины от COVID-19.