Канберра, 14 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Локдаун в Австралийской столичной территории будет действовать еще четыре недели. Об этом было объявлено 14 сентября в ходе пресс-конференции с участием главы столичного правительства Эндрю Барра, передает телеканал Nine News.

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За последние сутки в Канберре было зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом.

«Следующий месяц представляет собой период неопределенности, и следующие несколько недель будут сложными», — предупредил Барр, добавив, что локдаун продлевается до 15 октября.

В ходе общения с журналистами Барр неоднократно подчеркивал, что Австралийская столичная территория неоднократно подвергалась рискам со стороны Нового Южного Уэльса, где коронавирус распространяется почти бесконтрольно.