Сеул, 14 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться в Южной Корее на следующей неделе, 36 млн человек получат по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщил глава государства Мун Чжэ Ин в ходе заседания правительства, состоявшегося 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Президент отметил, что к концу октября правительство планирует полностью вакцинировать 70% населения. Однако существуют предположения, что данная цель будет достигнута раньше.

«В этом случае РК станет ведущей страной как по количеству привитых первой дозой вакцин, так и по полной вакцинации», — отметил Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер подтвердил намерение правительства разработать меры по смягчению требований социального дистанцирования, принимая во внимание опыт других стран.

Вместе с тем, президент выразил обеспокоенность по поводу возможного роста числа случаев заражения коронавирусом во время пятидневных выходных в праздник Чхусок.

Президент попросил жителей страны соблюдать правила социального дистанцирования и сдавать тесты на коронавирус в профилактических целях перед поездками в родные места.