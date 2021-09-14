Мельбурн, Австралия, 14 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Психиатрические учреждения министерства здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) получат дополнительную поддержку на сумму 22,1 миллиона австралийских долларов ($16 млн), которые пойдут на оказание помощи тем гражданам, которые не могут справиться в одиночку с психологическими проблемами на фоне действующего в штате локдауна. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В ходе пресс-конференции министр здравоохранения штата Джеймс Мерлино пообещал, что эти деньги пойдут на финансирование 20 новых клиник: восьми в различных регионах Виктории и 12 — в столичном Мельбурне. По оценкам Мерлино, выделенные средства позволят оплатить дополнительно 93 тысячи часов работы психологов и психиатров.

За последние сутки в Виктории зарегистрировано 445 новых случаев заражения коронавирусом и еще два случая смерти от COVID-19.