Тбилиси, 14 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Грузии могут одному и тому же человеку сделать прививки двумя разными вакцинами от COVID-19. Об этом заявил журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

huntlh Вакцинация

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«От первой дозы у человека могут быть сильные побочные реакции, — сказал глава NCDC. — В этом случае происходит замена китайской вакциной», — сказал Гамкрелидзе.

По его словам, после первой дозы вакцины могут случаться острые аллергические или неврологические побочные реакции. В этих случаях при второй дозе меняли препарат. Кроме того, всем женщинам, которые беременели в период между двумя прививками, второй раз вкалывали Pfizer. В Грузии для беременных используют только эту вакцину из США.

Руководитель NCDC заявил, что проблем у тех, кто прошёл перекрёстную вакцинацию, пока не нет. Он добавил, что в Грузии работает специальный комитет, который ведёт учёт осложнений после вакцинации.

Стоит отметить, в Грузии в марте 27-летней медсестре стало плохо через полчаса после прививки AstraZeneca. Женщина впала в кому, а на следующий день умерла. Официальную версию о причине смерти пока не обнародовали. Предположительно, медсестра умерла от анафилактического шока.