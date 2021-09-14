Ижевск, 14 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 сентября выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 743 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 38 детей в возрасте до 14 лет и 46 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 126 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 40 774 человека. Скончались 1764 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 16 летальных случаев, накануне скончались 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7205 жителей. Из числа получающих лечение 6057 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1440 человек — в состоянии средней степени тяжести, 268 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 сентября в республике прививку от коронавируса сделали 376 056 человек. Второй компонент препарата получили 312 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 33 324 человека.

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