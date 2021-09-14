Канберра, 14 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Границы Австралии стали на «шаг» ближе к открытию после того, как правительство страны 14 сентября объявило о назначении частной компании для разработки цифровых сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Правительство Австралии приняло решение, что компания DPD будет собирать такую «важную информацию» о путешественниках, как их статус вакцинации.

Любые «утвержденные австралийским правительством и подтвержденные цифровые данные о поездках, состоянии здоровья и статусе вакцинации» могут быть переданы органам здравоохранения штата или территории. Лица, въезжающие в Австралию, смогут заполнить специальную форму на мобильном устройстве или компьютере.

«DPD поможет осуществить безопасное открытие международных границ Австралии, предоставив данные о вакцинации от COVID-19 с последующей цифровой верификацией», — говорится в заявлении министра внутренних дел страны Карен Эндрюс.