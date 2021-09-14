Сухум, 14 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 126 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 13 сентября в ходе 404 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 164 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 37 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 237 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 807 признаны выздоровевшими. Всего в стране зарегистрировали 395 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В том числе два случая — за последние сутки.

12 сентября в Абхазии тестирования на коронавирус не проводили. 11 сентября в республике сообщили, что за сутки выявили 82 новых носителя коронавируса в результате 304 исследований. Были зафиксированы два случая смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним на прошлой неделе главный санитарный Абхазии врач Людмила Скорик сообщила, что в республике начался небольшой спад темпов эпидемии.