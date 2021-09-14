Новосибирск, 14 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» совместно с крупнейшим туристическим оператором страны «Библио-Глобус» приступает к полётам на курорты Египта из Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

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В воздушной гавани уточнили, что выполнение чартерных рейсов в Хургаду началось с 11 сентября, в Шарм-эль-Шейх — с 18 сентября.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 747−400 пассажировместимостью 522 места. Чартерные рейсы по каждому из направлений будут выполняться один раз в 10−11 дней.