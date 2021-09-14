Индонезийская авиакомпания бесплатно проводит экспресс-тесты на COVID-19
Джакарта, 1 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air предоставляет бесплатные экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2 на ряде рейсов, чтобы повторно стимулировать интерес общественности к полетам на самолетах, сообщает Antara.
«Мы видим, что нынешняя ситуация с пандемией вызывает всё большее беспокойство, но передвижение пассажиров с использованием самолетов по-прежнему неизбежно», — заявил коммерческий директор Sriwijaya Air Group.
Бесплатный экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 можно пройти в ряде офисов авиакомпании Sriwijaya Air Group до 8 февраля 2021 года.
Sriwijaya Air Group также принимает различные меры по предотвращению коронавируса, такие как: дезинфекция салонов самолетов, установка высокоэффективных фильтров и распространение средств защиты от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января 2021 года. На борту самолета находились 62 человека.
Читайте также:Установлены личности 58 погибших при крушении Boeing 737−500 в Индонезии