Джакарта, 1 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air предоставляет бесплатные экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2 на ряде рейсов, чтобы повторно стимулировать интерес общественности к полетам на самолетах, сообщает Antara.

«Мы видим, что нынешняя ситуация с пандемией вызывает всё большее беспокойство, но передвижение пассажиров с использованием самолетов по-прежнему неизбежно», — заявил коммерческий директор Sriwijaya Air Group.

Бесплатный экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 можно пройти в ряде офисов авиакомпании Sriwijaya Air Group до 8 февраля 2021 года.

Sriwijaya Air Group также принимает различные меры по предотвращению коронавируса, такие как: дезинфекция салонов самолетов, установка высокоэффективных фильтров и распространение средств защиты от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января 2021 года. На борту самолета находились 62 человека.

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