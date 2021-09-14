Москва, 14 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве окажется ниже положенной по климату, сообщает 14 сентября центр погоды «Фобос».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

"Во вторник холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион гряду разрозненных кучевых облаков, небольших мозаичных осадков и порывистый ветер, что сразу обрушит температурный режим на десять градусов, а это даже немного прохладнее положенного по климату сентября», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь. Воздух прогреется до 14 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 15 градусов. Сохранится порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе объявлен жёлтый уровень климатической опасности из-за сильного ветра.