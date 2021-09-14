Махачкала, 14 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Дагестане произошла драка в одном из колледжей. Один из участников конфликта в ходе драки достал нож и ранил другого. Раненый доставлен в больницу, нападавший сбежал, его разыскивают, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел 13 сентября в Махачкале, на территории одного из колледжей. Оба участника драки являются студентами этого учебного заведения.

«В ходе возникшего скандала и последовавшей за этим драки неизвестный нанес ножевое ранение в бедро студенту учебного заведения и скрылся. В результате, пострадавший доставлен в медучреждение в столице республики», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В настоящее время подозреваемого в участии в поножовщине разыскивает полиция.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в дагестанском городе Каспийске подростки избили двоих второклассников. В результате младшеклассники получили серьезные травмы, в том числе перелом бедренной кости со смещением осколков и сотрясение мозга.