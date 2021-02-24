Махачкала, , 11:36 — REGNUM В Дагестане подростки покалечили двоих второклассников. Обидчики нанесли семи‑ и восьмилетним мальчикам серьезные травмы, с которыми пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В результате медосмотра у пострадавших мальчиков семи и восьми лет врачи диагностировали перелом бедренной кости со смещением отломков, сотрясение мозга и ушиб правого коленного сустава», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Инцидент произошел в городе Каспийске 19 февраля. Второклассники, ожидая родителей после уроков, затеяли игру в снежки. К ним присоединились трое учащихся этой же школы. Во время игры 13-летние подростки стали применять к младшеклассникам недопустимые приемы, в том числе бить их по ногам и делать подсечки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. На родителей малолетних хулиганов составили административные протоколы о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Самих подростков поставят на профилактический учет.