Сеул, 14 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Двухдневный визит министра иностранных дел Китая Ван И в столицу Южной Кореи Сеул начинается 14 сентября. В рамках визита запланированы его переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном, следует из информации МИД Республики Корея.

(сс) Christian MANGE Сеул

Встреча китайского и корейского министров намечена на 15 сентября. Предполагается, что в числе тем будут последствия недавних ракетных испытаний КНДР, возобновление работы ядерного комплекса в Йонбёне (КНДР), а также и совместные усилия по возвращению Пхеньяна к диалогу по денуклеаризации.

Кроме того, Ван И разъяснит южнокорейской стороне позицию Пекина по ключевым региональным проблемам, вызвавшим разногласия с Вашингтоном. Они касаются Тайваньского пролива, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, провинции Синьцзян, сообщил информированный дипломатический источник в Сеуле ТАСС.

На переговорах главы китайской и южнокорейской дипломатий затронут пути укрепления сотрудничества между Пекином и Сеулом по широкому спектру вопросов. Пятью месяцами ранее Ван И и Чон Ый Ён провели переговоры в китайском городе Сямынь.

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