Варшава, 14 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 13 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак встретился с членами польского военного контингента на базе в Адажи (Латвия). В рамках своего выступления перед военными он обвинил Россию в «агрессивной политике». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша и страны Прибалтики имеют дело прежде всего с агрессивной политикой России. Поэтому наши страны последовательно укрепляют взаимодействие и сотрудничают друг с другом. Особенно это важно в контексте белорусско-российских учений «Запад 2021», на которые накладывается попытка Белоруссии спровоцировать миграционный кризис в ЕС», — заявил Блащак.

Мариуш Блащак также говорил о таких угрозах, как дезинформационные кампании и кибератаки. «Наши государства стали жертвами такого рода атак, и поэтому мы обмениваемся информацией и опытом. Мы работаем вместе», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на полигонах на западе Белоруссии и России стартовали военные белорусско-российские учения «Запад 2021», которые считаются крупнейшими в Европе за 40 лет. Военные учения продлятся до 16 сентября, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, 290 танков, 15 кораблей и 80 самолетов и вертолетов. На территории Белоруссии в манёврах должны принять участие 12,8 тысячи военных, в том числе 2,5 тысячи российских военнослужащих.